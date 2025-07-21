«Русское Радио» вышло в эфир из парка «Южное Бутово»

«Русское Радио» продолжает серию особенных летних эфиров из самых разных уголков столицы. В минувшие выходные ведущие станции общались с многомиллионной аудиторией из выездной студии, которая на этот раз расположилась в ландшафтном парке «Южное Бутово», передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В рамках фестиваля «Лето в Москве» каждые выходные «Русское Радио» вещает из новых столичных локаций. Благодаря выездной студии жители и гости столицы могут своими глазами увидеть, как создается радио.

В прошедшие выходные выездная студия радиостанции разместилась на улице Адмирала Руднева в парке «Южное Бутово». С 11:00 до 19:00 ведущие «Русского Радио» Макс Орлов и Максим Привалов приглашали гостей парка принять участие в «Столе заказов», разыгрывали подарки и, конечно, вели трансляцию на всю страну, даря позитивное летнее настроение каждому слушателю.

Звездным гостем эфира стала Анна Семенович — певица, телеведущая, а также член большой семьи «Русского Радио». Много лет Анна ведет программу «Дембельский альбом». Эфиры с ее участием — это море обаяния, невероятной харизмы и отличного настроения, которым певица делится со слушателями.

Выездная студия «Русского Радио» стала настоящим центром притяжения для всех посетителей парка «Южное Бутово», включая и спортивные активности: йогу, функциональные тренировки, бадминтон и фитнес (проекты «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район»); творческие мастер-классы: роспись садовых кашпо, декорирование зеркал и создание дачного декора, а самое главное — яркие сценические выступления популярных артистов.

«Лето в Москве» — масштабный городской проект, объединяющий культурные, спортивные и благотворительные события на более чем 400 площадках столицы. В рамках фестиваля передвижная студия «Русского Радио» уже побывала на Болотной площади. Впереди слушателей ждут новые эфиры, которые пройдут в Парке искусств «Музеон», олимпийском комплексе «Лужники» и на столичных бульварах.