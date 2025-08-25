«Русская Медиагруппа» объявила о запуске образовательной платформы

22 августа в Астрахани прошел X Каспийский медиафорум. Генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская рассказала на площадке форума о важной роли СМИ в укреплении международной коммуникации, а также о новом образовательном проекте РМГ для молодых специалистов в области медиа, передает пресс-служба компании.

Каспийский медиафорум — авторитетное мероприятие для обмена опытом и укрепления связей между профессионалами медиасообщества стран Прикаспия.

На площадках форума спикеры обсудили настоящее и будущее журналистики в России и странах-партнерах.

Генеральный директор «Русской Медиагруппы» приняла участие в пленарном заседании, напомнив слушателям, что «будучи лицензированным видом деятельности, средства массовой информации несут ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации. И цель „Русской Медиагруппы“ — создание профессионального качественного контента».

Подобная работа требует вовлечения квалифицированных сотрудников, и тема подготовки специалистов в сфере медиа стала одной из ключевых на форуме.

В рамках сессии «Точки роста: традиции и новые ориентиры медиаобразования» Любовь Маляревская представила новый образовательный проект «Русской Медиагруппы» — «Университет». Это онлайн-платформа для подготовки продюсеров, телеведущих, радиоведущих, сценаристов, звукорежиссёров, преподавать которым будут ведущие специалисты в сфере медиа.

Партнеры проекта: Ассоциация негосударственных вузов России (АНВУЗ), Российский новый университет (РосНОУ), Государственная публичная научно-техническая библиотека и IT-компания Fairy Walls.

«Мы знаем, как должно работать СМИ, и привлекаем ведущих экспертов, чтобы медиапродукт соответствовал требованиям нашего времени, — рассказала Любовь Маляревская. — „Русская Медиагруппа“ не только выращивает кадры внутри компании, но также запускает важный социальный проект „Университет“, чтобы люди по всей стране и за ее пределами могли получить качественное медиаобразование. И, конечно, „Русская Медиагруппа“ сможет пригласить на работу лучших выпускников».

На сессии, посвященной медиаобразованию, спикеры обсудили взаимодействие отечественной и зарубежной журналистики, как сократилась дистанция между журналистами и блогерами, а также как на индустрию повлияет использование нейросетей.

Как отметили эксперты, современный журналист — это универсальный солдат, который должен внимательно следить за трендами и технологиями, уметь применять искусственный интеллект, постоянно совершенствуя при этом собственные навыки и тренируя системное мышление.