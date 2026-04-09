Руководители школ Подмосковья обсудили сотрудничество с океанариумом

Встреча руководителей образовательных организаций и педагогов прошла 8 апреля в «Крокус Сити Океанариуме» в Подмосковье. Участникам представили возможности площадки для внеурочной деятельности и сетевых проектов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Информационно-ознакомительное мероприятие организовали при поддержке регионального министерства образования. Его посвятили демонстрации потенциала океанариума как пространства для школьных экскурсий и практико-ориентированного обучения.

Участникам провели экскурсию по трем тематическим экспозициям — «Моря и океаны», «Реки и озера» и «Джунгли». Педагоги увидели акул и скатов, представителей фауны Амазонии и Байкала, а также коллекции тропических растений и птиц. В ходе встречи обсудили форматы внеурочной работы, организацию групповых посещений и возможности сетевого взаимодействия.

По итогам мероприятия руководители образовательных учреждений отметили, что океанариум может стать эффективной площадкой для изучения биологии, географии и экологии. Команда Крокус Сити Океанариума подтвердила готовность к сотрудничеству с организациями региона.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.