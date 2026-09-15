Руководители школ Подмосковья обсудили развитие детей в школьной среде

Инсайт-сессия для 500 руководителей образовательных организаций прошла 15 сентября в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Участники обсудили влияние школьного пространства на развитие детей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Инсайт-сессия для руководителей образовательных организаций Московской области прошла 15 сентября в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. В мероприятии приняли участие 500 человек.

Центральным событием программы стала лекция ученого, доктора психологических наук, профессора, академика и вице-президента Российской академии образования Виктора Басюка. Он выступил с темой «Формирование самосознания и внутренней позиции личности ребенка через моделирование образовательного пространства: ценности и смыслы педагогической деятельности».

Виктор Басюк рассмотрел вопросы организации образовательной среды, которая влияет на личностное развитие школьников. Отдельное внимание он уделил роли пространства школы в формировании внутренней опоры, самосознания и жизненной позиции детей.

Участники сессии проанализировали управленческую и педагогическую практику, обсудили актуальные задачи развития образовательных организаций и возможные направления дальнейшей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.