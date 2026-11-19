сегодня в 14:54

Команда руководителей образовательных учреждений Балашихи в составе группы Московской области прибыла с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Возглавили делегацию министр образования Московской области Ингрид Пильдес и первый заместитель министра Анна Гребцова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Главная цель поездки — развитие партнерства в сфере образования, заключение соглашений о сотрудничестве, изучение передовых образовательных практик и обмен опытом с китайскими коллегами.

Педагоги Балашихи посетили среднюю школу Яньцзыцзи в Нанкине. Во время визита представители делегации познакомились с образовательными методиками, которые могут быть полезны для адаптации в российской практике.

В рамках поездки было заключено соглашение между Китайской ассоциацией по международному обмену в области образования и Министерством образования Московской области.

Также были подписаны договоры с 50 школами Подмосковья. Ученики и педагоги смогут участвовать в совместных проектах и обмениваться опытом. Четыре школы Балашихи стали партнерами ведущих учебных заведений Китая:

МАОУ СОШ № 26 — Первая средняя школа г. Уси;

МАОУ СОШ № 3 с УИОП — Экспериментальная основная школа г. Чанчжоу;

МБОУ Школа № 30 — Первая средняя школа г. Чанчжоу;

Гимназия № 11 — Средняя школа Яньцзыцзи г. Нанкин.

Эта поездка стала важным шагом в развитии международного образовательного партнерства и поиске эффективных решений, которые можно будет внедрить в школах Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.