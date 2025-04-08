Руководители пунктов проведения ЕГЭ Подмосковья обучаются в преддверии экзаменов

Во вторник в Московской области состоялся региональный этап обучения для руководителей пунктов проведения экзаменов, муниципальных ответственных лиц, а также заместителей начальников управления образования, курирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

В Подмосковье 256 пунктов проведения ЕГЭ. Основная задача руководителей пунктов заключается в обеспечении спокойной и доброжелательной обстановки во время экзаменов, а также в предотвращении нарушений. Подготовка включает проверку оборудования, обеспечение необходимыми расходными материалами, подготовку помещений и отработку экзаменационных процедур с организаторами.

В ходе обучения участники ознакомились с новыми инструктивными материалами, проанализировали проблемы, возникшие в прошлом году, и рассмотрели возможные пути их решения. Также особое внимание было уделено организации видеотрансляции на федеральный портал «Смотри ЕГЭ» и процедуре входа участников в пункты.

В преддверии экзаменационной кампании продолжается подготовка как выпускников, так и организаторов. Все пункты проведения ЕГЭ принимают участие в региональных и всероссийских тренировочных мероприятиях, где проверяется состояние оборудования и закрепляются полученные знания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.