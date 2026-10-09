Руководители ОКБ «Гидропресс» в Подольске стали наставниками студентов

Студенты профильных вузов поработали на современных цифровых комплексах ОКБ «Гидропресс» и выполнили компьютерные расчеты. Их результаты в будущем могут применить на действующих производствах. Предприятие разрабатывает реакторные установки типа ВВЭР, решения которого внедрены на десятках АЭС в России и за рубежом.

Наставниками студентов стали генеральный директор Валерий Крыжановский, генеральный конструктор Алексей Ващенко и главный конструктор Алексей Комаров. Такая работа помогает передавать научный опыт, дает молодым специалистам возможность начать карьеру, а предприятиям — подготовить смену.

Госкорпорация «Росатом» расширяет подобные программы: открывает базовые кафедры в вузах, выплачивает именные стипендии и приглашает студентов на стажировки с последующим официальным трудоустройством. Руководство подольского предприятия отмечает, что отрасли нужны специалисты с гибким мышлением и стремлением осваивать передовые подходы, способные адаптироваться к масштабным задачам.

«Знакомство с ОКБ «ГИДРОПРЕСС» укрепило мой интерес к работе с CFD-расчетами. Наставники, создающие сложнейшие реакторные системы, вдохновили на еще большие свершения, и теперь я всерьез задумываюсь о работе на этом предприятии в будущем», — рассказала студентка четвертого курса Нижегородского государственного технического университета Варвара Толкачева.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.