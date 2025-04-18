Руководитель Ступина проверил подготовку парка Островского к летнему сезону

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с коллегами и членами общественного совета парков посетил ступинский парк культуры и отдыха имени Н. Островского. Во время визита он осмотрел содержание парка и оценил подготовку к летнему сезону и празднованию 9 Мая, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В апреле в парке установлены новые детские аттракционы, что порадует маленьких посетителей. Ведутся работы по благоустройству территории вокруг игровой зоны.

Готовится к запуску сухой фонтан: коммунальные службы проводят его мойку и чистку. Это пространство, по традиции, станет не только украшением парка, но и любимым местом отдыха для всех желающих. В ближайшее время в парке планируется высадка цветов и аллей деревьев, также подготовлены новые вазоны, которые добавят ярких красок и украсят территорию. В рамках общего благоустройства проводятся работы по окраске лавочек и малых архитектурных форм. Параллельно идет уборка газонов, что придаст парку ухоженный вид. Полным ходом идет ремонт танцевальной веранды: рабочие приводят в порядок ступеньки и обновляют отделку.

«Усилия направлены на то, чтобы сделать парк культуры и отдыха имени Николая Островского настоящим центром притяжения для жителей и гостей нашего округа. Мы стремимся создать уютное и безопасное пространство для отдыха, чтобы каждая семья могла наслаждаться природой и проводить время на свежем воздухе. С каждым днем наш парк преображается, и уже скоро он примет тысячи посетителей, готовых проводить свободное время летом в окружении зелени и цветов», — отметил Сергей Мужальских.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.