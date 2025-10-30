Руководитель «Молодежной медиа-студии» из Орехово-Зуевского округа представляет Подмосковье на фестивале «Шередарь»

Мария Бороданева, руководитель «Молодежной медиа-студии» культурно-досугового центра «Дулевский» из города Ликино-Дулево в Орехово-Зуевском городском округе представляет Подмосковье на IX фестивале социального кино «Шередарь». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работа Марии об интеграционных мастерских «Империя Ремесел», созданная в соавторстве с Евгением Аншиным, вошла в лонг-лист конкурса.

Всего на «Шередарь» было заявлено около 300 работ со всей России и ближнего зарубежья.

Кинофестиваль «Шередарь» — это площадка для неформального общения журналистов и кинематографистов, создающих работы на важные социальные темы.

В ближайшие дни участников фестиваля ждут встречи с мэтрами отечественного кино и обсуждение работ номинантов.

Ранее ученицы школы креативных индустрий ДШИ им. Якова Флиера победили в чемпионате «ЮниорМастерс.Креатив». Софья Родина представила уникальные худи и сумочку в стиле кольчужной брони, а Злата Прокопенко воплотила идею, навеянную женскими платьями эпохи Древней Руси и рукоделием того времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.