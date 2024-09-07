Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» отдал свой голос на муниципальных выборах

«По доброй традиции пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос, ведь важен голос каждого человека. Пришел не один, а с родной сестрой: только на собственном примере можно воспитывать гражданскую ответственность людей», — рассказал Ильнур Сафин.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов Всего расположено 46 избирательных участков. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

У жителей есть возможность проголосовать на своем избирательном участке, на дому или удаленно — с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.