Руководитель военно-патриотического клуба «Армеец» Роман Свиридов вместе с командой энтузиастов проводит важную работу — благоустройство и реставрацию окопов на рубеже обороны. Эта деятельность приурочена к подготовке к празднованию 80-летия Дня Победы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Под руководством Романа участники проекта демонтируют старые, пришедшие в негодность бревна, очищают территорию от листвы и мусора, заменяют изношенные опоры новыми, прочными и надежными материалами. Бревна были предоставлены комбинатом благоустройства, который распилил их по нужным размерам.

В работах участвуют около 30 человек, включая членов клуба «Армеец», сотрудников МЧС и представителей русской общины. Благодаря большому количеству добровольцев и наличию необходимого оборудования, такие как бензоколу, команда надеется завершить работы в кратчайшие сроки — возможно, уже завтра.

Эта инициатива подчеркивает важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков, защитивших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.