Руководитель Каширы Роман Пичугин оценил рекордную урожайность «МВС АГРО»
Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения «Единой России» Роман Пичугин побывал на полях предприятия «МВС АГРО» в Большом Руново, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Результаты аграриев впечатляют: урожайность — свыше 80 центнеров с гектара. Это почти вдвое выше среднеобластного показателя (50 ц/га).
Цифры с полей «МВС АГРО»:
— посевная площадь — 3 300 га
— озимый рапс — 888,91 га
— озимая пшеница — 772,05 га
— соя — 237,95 га
«Секрет урожайности — точное соблюдение технологий, интенсивные сорта и продуманное питание почв», — рассказывает генеральный директор «МВС АГРО» Денис Пустовит.
Аграрии активно вводят ранее неиспользованные земли в оборот: в 2025 году — 87 га, план на 2026-й — 55 га. Предприятие использует современную технику: мульчеры, бороны, корчеватели.
«План по округу на 2026 год — ввести в сельхозоборот 669,45 гектара. Наша задача — поддерживать сельхозпроизводителей и возвращать в оборот каждое эффективное поле», — подчеркнул Роман Пичугин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.
«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.