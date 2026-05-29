Руководитель Каширы Роман Пичугин оценил рекордную урожайность «МВС АГРО»

Результаты аграриев впечатляют: урожайность — свыше 80 центнеров с гектара. Это почти вдвое выше среднеобластного показателя (50 ц/га).

Цифры с полей «МВС АГРО»:

— посевная площадь — 3 300 га

— озимый рапс — 888,91 га

— озимая пшеница — 772,05 га

— соя — 237,95 га

«Секрет урожайности — точное соблюдение технологий, интенсивные сорта и продуманное питание почв», — рассказывает генеральный директор «МВС АГРО» Денис Пустовит.

Аграрии активно вводят ранее неиспользованные земли в оборот: в 2025 году — 87 га, план на 2026-й — 55 га. Предприятие использует современную технику: мульчеры, бороны, корчеватели.

«План по округу на 2026 год — ввести в сельхозоборот 669,45 гектара. Наша задача — поддерживать сельхозпроизводителей и возвращать в оборот каждое эффективное поле», — подчеркнул Роман Пичугин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.