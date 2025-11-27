Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме наградил волонтеров в Домодедове

Накануне зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов посетил с рабочим визитом округ Домодедово. Он вручил награды Мособлдумы за добровольческую деятельность Алексею Кирину и членам его волонтерской команды. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Почетным знаком «За труды» Мособлдумы награжден Алексей Кирин, благодарность за волонтерскую деятельность получили: его сын — Алексей Кирин и дочь — Екатерина Кирина.

В награждении волонтеров вместе с Александром Наумовым приняли участие первый секретарь Домодедовского ГК КПРФ, депутат Горсовета Олег Сударев.

«Деятельность добровольцев Подмосковья и всей нашей страны в период проведения СВО демонстрирует сплоченность нашего народа, его стремление оказать всемерную помощь нашим воинам-героям, защищающим Родину, а также жителям прифронтовых территорий. В период с 2022 по 2025 годы под руководством Алексея Кирина и при его непосредственном участии, команда волонтеров совершили 115 поездок с гуманитарными грузами на передовую к нашим бойцам, сражающимся с возродившимся фашизмом, и жителям близлежащих областей. Бескорыстная самоотверженная работа волонтеров приближает нашу общую Победу!» — подчеркнул зампредседателя Мособлдумы Александр Наумов.

За время поездок Кириным и командой волонтеров было отправлено на СВО более 200 тонн груза. Среди них — генераторы и окопные свечи, тепловизоры и дроны, белье, одеяла и подушки, сладкие подарки и адресные посылки. Алексей Кирин, совместно с добровольцами, закупил и отправил на передовую нашим бойцам более 20 автомобилей повышенной проходимости, мотоциклы и квадроциклы, шлемы и бронежилеты.

«В Московской области — большое и сильное сообщество волонтеров, более 60 тысяч человек. Они каждый день делают добро просто потому, что не могут иначе. Потому, что у нас всех есть общая цель — защита Отечества. Депутаты Московской областной Думы постоянно оказывают поддержку добровольческим командам. Наша обязанность совместно, всем народом, оказывать всевозможную помощь нашим воинам-героям, бьющимся с агрессией запада на СВО, и жителям прифронтовых областей. Вместе мы добьемся Победы!» — отметил руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.