Руководитель фракции КПРФ провел встречу с представителями СНТ

Под председательством заместителя председателя Московской областной думы, руководителя фракции КПРФ Александра Наумова 15 мая прошла встреча депутатов-коммунистов с представителями подмосковных СНТ. В ходе встречи были обсуждены проблемы оказания услуг по обороту ТКО для СНТ, передает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

«Мы собрались с вами, чтобы обсудить важнейший для нашей области вопрос оборота твердых коммунальных отходов. Мы видим образование навалов мусора и стихийных свалок. Эта проблема обостряется в весенне-летний период, с началом дачного сезона. Она волнует жителей Подмосковья, так как ухудшает экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку. Такая ситуация не устраивает региональную власть, отвечающую за благополучие жителей области. Она не устраивает муниципальные власти, которые вынуждены для решения этой проблемы изыскивать дополнительные бюджетные средства. Ситуация, с вывозом ТКО и тарифами на их вывоз, не устраивает членов СНТ. Ведь в Московской области более 11 тысяч СНТ, а это миллионы членов садовых товариществ. Сложившаяся ситуация беспокоит и региональных операторов, непосредственно осуществляющих услуги по обороту ТКО», — сказал руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

В то же время в последние годы выросли тарифы на вывоз мусора. Сейчас предлагается переход на оплату услуг по обороту ТКО для СНТ по нормативу. Среди части садоводов и дачников такой вариант вызывает не понимание, так как ведет к росту расходов. Нам необходимо обсудить этот вопрос и найти взаимоприемлемые пути его решения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями. Выступил представитель министерства ЖКХ Московской области, первый заместитель директора фонда развития индустрии переработки отходов в Московской области Алексей Меньшов. Он отметил, что предлагаемый норматив оплаты существенно ниже, чем в других регионах. Переход на норматив предлагается на один год, после чего СНТ смогут вернуться на оплату услуг по обороту ТКО по факту.

Представители региональных операторов готовы к конструктивному диалогу и взаимодействию с СНТ практически по всем проблемным вопросам: установка дополнительных баков бесплатно и в аренду, обеспечение своевременного вывоза отходов, вывоз крупногабаритного мусора, организация графика вывоза мусора.

Подводя итоги встречи Александр Наумов отметил, что встреча еще раз подчеркивает необходимость диалога при подготовке и принятии решений влияющих на благополучие граждан.

Также в ходе встречи представители СНТ внесли ряд предложений по проблеме оборота ТКО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.