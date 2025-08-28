Руководитель фракции КПРФ Наумов поблагодарил ветерана Генпрокуратуры РФ

В канун празднования 80-летия Победы Красной Армии над милитаристской Японией, заместитель Председателя Московской областной Думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов провел рабочую встречу с ветераном Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старшим советником юстиции, в прошлом, прокурором отдела Управления Генеральной прокуратуры в ЦФО Михаилом Сулименковым.

Депутат Наумов вручил памятную медаль ЦК КПРФ «80 лет Великой Победы» Михаилу Сулименкову. Во встрече принял участие руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев.

«Органы прокуратуры на протяжении долгих лет принимают действенные меры по отстаиванию национальных интересов, пресечению реабилитации фашизма и нацизма, по укреплению законности и правопорядка, защите прав граждан», — подчеркнул зампредседателя Мособлдумы Александр Наумов.

Депутат также отметил, что запросы депутатов по обращениям граждан о нарушении их законных интересов рассматриваются оперативно и в случае нарушения закона принимаются меры прокурорского реагирования.

Прокуратура во взаимодействии с правительством области и Московской областной Думой участвует в разработке мер поддержки участникам СВО и их семьям.

«Меры поддержки наших героических воинов и их семей в Подмосковье одни из самых больших в стране. И эта работа идет постоянно. Наши воины и их близкие должны чувствовать заботу родного региона. Десятки тысяч жителей области сражаются на фронтах СВО. Граждане нашей страны сплочены. Победа будет за нами, так как с нами Правда!» — обозначил Александр Наумов.

Поблагодарив Александра Наумова за награду, Михаил Сулименков отметил, что прокуроры — ветераны передают свой богатый опыт молодым коллегам в деле отстаивания государственных интересов, предупреждения и пресечения фактов искажения современной истории, особенно о роли Советского Союза в сокрушительной Победе над фашисткой Германией и милитаристской Японией и их союзниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина – ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ – ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.