Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов поучаствовал в областном совещании

Заместитель Председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в областном партийном совещании КПРФ. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

На совещании был обозначен план мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Важно проводить мероприятия, посвященные местам боевой славы Подмосковья. Особое внимание надо уделить городским партийным организациям Лобни, Рузы, Истры, Солнечногорска, Можайска, Наро-Фоминска, Каширы, Дмитрова, Волоколамска, Звенигорода, Клина, Серпухова. Нужно брать шефство над ветеранами, следить за состоянием воинских захоронений, мемориальными комплексами, памятниками, проводить автопробеги, концерты, выставки, творческие конкурсы, уроки мужества, возложения цветов.

16–18 декабря состоится отправка 132 гуманитарного конвоя КПРФ в Новороссию и приграничные Курскую и Белгородскую области. В нем будут отправлены новогодние подарки, продукты, а также груз с помощью боевым подразделениям.

«Важно поздравить с наступающим Новым годом ветеранов, детей войны, семьи бойцов СВО, малоимущие, многодетные семьи», — отметил Александр Наумов.

Также на совещании была поднята тема выборов 2025–2026 гг.

«Мы вступаем в подготовку к большим выборам 2026 года, на которых будут избираться депутаты Государственной Думы, а в Подмосковье региональные депутаты. На прошедших в сентябре 2024 года выборах значительно уменьшилась активность избирателей, что отразилось на явке», — подчеркнул Наумов.

В 2025 году пройдут выборы в 9 муниципалитетах Московской области. Коммунисты имеют потенциал для успешного их проведения и укрепления позиций партии. Их необходимо рассматривать как возможность доведения до жителей области социально-экономической программы партии — программы Победы. Так же это и генеральная репетиция пред большими федеральными и областными выборами.

«Все партийные организации, свободные от избирательных кампаний, должны помочь товарищам по партии на агитационном этапе и контролю за голосованием и подведением итогов выборов в городских округах, где они будут проходить. Контроль результатов поможет обучить и „обкатать“ наблюдателей, подготовить их к большой избирательной кампании 2026 года.

Несомненно, для обеспечения контроля необходимо опираться на партийцев, на свои силы, а для этого необходимо усилить работу по росту партийных рядов», — обозначил руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

Необходимо поднимать вопросы и предлагать решения по важным для жителей Подмосковья темам. Это вопросы ЖКХ, здравоохранения, образования, экологии, общественного транспорта, тарифов, цен и т. д.

Также Александр Наумов отметил, что особое внимание следует обратить на своевременную подачу информации по помощи нашим воинам-героям на СВО. Это важно для сплочения нашего общества в отражении западной агрессии против нашей страны. Все для фронта, все для Победы!

«Нам есть что сказать — сбор и отправка партийных гуманитарных конвоев на передовую и жителям приграничных областей, помощь воинам и их семьям, поддержка ветеранов СВО. Приближается 80-летние Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, подготовка к этому великому событию необходимо использовать для патриотического воспитания подрастающего поколения и разоблачать фальсификаторов нашей героической истории», — подытожил Александр Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.