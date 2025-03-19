Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Шатуры принял участие во встрече с губернатором

Она заработала в феврале и объединила всех, кто помогает семьям бойцов, решает вопросы с трудоустройством героев, вернувшихся с фронта. Президент сделал акцент на том, что внимание, помощь и взаимодействие с ветеранами СВО должны строиться на системном подходе и едином стандарте.

Сейчас на повестке дня особенно актуально стоят вопросы оказания помощи участникам СВО и членам их семей. «Главное — получать информацию из первых уст и привлекать к обсуждению наболевших тем тех, кто владеет информацией изнутри и обо всем знает не понаслышке», — прокомментировал Василий Карпов.

«С решением вопросов по выплатам, документам, реабилитации и лечению нам помогает Госфонд „Защитники Отечества“», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.