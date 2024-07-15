RT помог российским военным: подписчики канала купили бойцам дроны Mavic

сегодня в 20:12

Подписчики RT приобрели для ВС РФ беспилотники и современные средства связи

Команда RT продолжает оказывать поддержку российским военнослужащим, закупая для них необходимую технику на средства подписчиков канала, пишет RT .

Очередная партия помощи была передана бойцам 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии, а также батальону радиоэлектронной борьбы 137-й штурмовой бригады.

Для 27-го артполка были приобретены беспилотные летательные аппараты Mavic. Военные высоко оценили полученную помощь, отметив, что «Мавики» окажут им ощутимую помощь в выполнении поставленных задач.

Для бойцов 137-й бригады РЭБ издание закупило очки и пульты управления FPV-дронами, а также надежные радиостанции Kirisun. Эта техника позволит повысить эффективность применения робототехники и связи в подразделении.