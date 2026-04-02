РПЦ: вербу после 5 апреля можно сжечь или закопать

После Вербного воскресенья, которое в этом году приходится на 5 апреля, вербу можно выбросить, сжечь или закопать. Об этом рассказал клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш), сообщает ТАСС .

По словам священника, владелец вербы может поступать с ней так, как ему захочется. Строгих правил здесь нет.

«На усмотрение владельцев этой вербы. Да, полностью на усмотрение», — сказал иеромонах.

По его словам, вербу можно закопать, выбросить или даже сжечь. Также священник призвал не придавать этому ритуального значения.

Он отметил, что формализм может быть опасен, поскольку он «заслоняет человеку Христа».

Ежегодно Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи. В 2026 году его отмечают 5 апреля, а Пасху — 12 апреля.

О том, как православные празднуют Вербное воскресенье, какие есть традиции праздника и что можно и нельзя делать в этот день, читайте в материале РИАМО.

