РПЦ призвала частные клиники РФ отказаться от заработка на абортах

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Лукьянов обратился к частным российским клиникам с просьбой добровольно отказаться от проведения абортов, чтобы положительно повлиять на демографическую ситуацию в России, пишет РИА Новости .

По мнению представителя РПЦ, для существенного замедления демографического спада необходимо, чтобы сотни частных медицинских учреждений добровольно отказались от проведения абортов как источника дохода. Эта инициатива должна сопровождаться хорошо продуманной системой поддержки.

Лукьянов также отметил, что увеличение числа многодетных семей и сохраненных беременностей станет возможным, если сократится количество частных клиник с лицензией на прерывание беременности по сравнению с родовспомогательными учреждениями.

Опираясь на региональный опыт, где отказ частных медицинских учреждений от прерывания беременности привел к увеличению числа рожденных детей, в РПЦ считают, что необходимо усилить активность Министерства здравоохранения в продвижении подобных инициатив.