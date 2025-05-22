РПЦ предлагает узаконить право ребенка на жизнь до его рождения

В РПЦ предложили внести в законодательство положение, которое бы наделяло ребенка правовой защитой как до, так и после рождения. Кроме того, там выступили с инициативой сократить список показаний для аборта, сообщает РИА Новости .

Предложение озвучила на ПМЮФ руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она рассказала, что в «Толковом словаре государственного языка Российской Федерации» слово «жизнь» определяется как «период бытия человека с начала его существования, то есть с зачатия».

По ее словам, это значение не совпадает с положениями российской Конституции, где сказано, что жизнь «возникает с момента рождения». Игумения Ксения считает, что текст законодательства надо изменить.

Она предложила прописать положение, которое бы узаконивало право ребенка на жизнь еще до его рождения. Тогда, по ее мнению, ситуация с абортами бы изменилась.

Кроме того, она предложила сократить перечень медицинских и социальных показаний для искусственного прерывания беременности, прописав его в законе, а не подзаконных актах.

Ранее в РПЦ предложили исключить бедность из критериев лишения родительских прав. Там назвали надуманным предлогом лишение прав из-за неработающей печки, сломанной кровати и т. д.