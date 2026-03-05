«8 Марта к христианству не имеет никакого отношения. Но так сложилось в нашем государстве, что этот день стал своего рода национальным праздником, днем особого внимания к женщинам. И если женщин поздравляют в этот день, я не вижу в этом ничего плохого», — сказал Ильяшенко.

Он добавил, что в православии есть традиция выражать уважение и благодарность женщинам другими способами.

«Через две недели после Пасхи празднуется воскресенье святых жен-мироносиц. Это воспоминание о тех женщинах, которые оказались первыми свидетельницами воскресения Христова. Для православных этот день имеет особое значение и говорит о высоком предназначении женщины», — добавил священник.

