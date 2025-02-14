Розничную продажу алкоголя ограничат в Подмосковье в объектах общепита и торговли в МКД

В ходе 104-го заседания Мособлдумы приняты изменения в Закон Московской области «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции», ограничивающие работу предприятий общественного питания и торговли, продающих алкоголь, расположенных в многоквартирных домах. С 2019 года в регионе отмечается значительное увеличение количества объектов, торгующих алкоголем, большая часть из которых — несетевые розничные магазины и алкомаркеты в МКД.

«Мы посмотрели цифры и поняли, что количество объектов, где продают алкоголь, в Подмосковье растет с каждым годом. В многоквартирных домах около 1,5 тысяч подобных точек. Когда они находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять — жителей раздражает шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, которые там любят собираться. Поправки в законодательство эту ситуацию должны отрегулировать. В то же время, они не затронут магазины, двери которых, говоря простым языком, выходят на улицы, где ездят машины, на улично-дорожную сеть. Также мы приняли решение ограничить время продажи алкогольной продукции в объектах общепита в МКД с 23.00 до 08.00 — это сделано для того, чтобы ресторанной лицензией не пользовались так называемые „наливайки“ — объекты, которые только притворяются общепитом и также вызывают раздражение людей», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин.

В России розничная продажа алкоголя в магазинах разрешена с 8 до 23 часов. Дополнительно с 1 сентября в Подмосковье законопроектом вводятся ограничения по времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 23 до 8 часов в объектах, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.

«Законопроект запрещает продажу алкоголя в торговых точках, входы и выходы в которые организованы во внутренний двор МКД. Исключение — магазины, у которых все входы для посетителей расположены со стороны улицы и находятся на расстоянии не более 30 метров до края проезжей части. Если расстояние от МКД до края дороги превышает 30 метров, то больше вероятность того, что на территории будут расположены детские площадки и иные объекты благоустройства, где не место алкогольным супермаркетам. Ограничения не коснутся объектов, расположенных в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к МКД», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

Стоит дополнительно отметить, что для желающих «играть по правилам» действует цифровой и прозрачный механизм получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в Подмосковье. Он максимально прозрачен и переведен в цифровой формат, за счет чего срок выдачи был сокращен до 13 дней, по сравнению с федеральной нормой 30 дней. Оцифрован процесс проверки попадания объекта в «зоны запрета», также не потребуется ожидать выезда сотрудника на место для подтверждения легитимности размещения, так как заявитель прикладывает все необходимые фото- и видеоматериалы к заявке.

Решение задачи по сокращению количества объектов в МКД, торгующих алкоголем, позволит повысить показатели региона в рейтинге «Трезвая Россия», в котором Подмосковье занимает 74 место. Более того, это даст возможность снизить количество отравлений алкоголем, которые зачастую происходят из-за чрезмерного потребления, а также сохранить здоровье жителей.