Заместитель председателя Московской областной Думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Олег Рожнов рассказал, как проходит Предварительное голосование на выборных территориях. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Олег Рожнов отметил, что в Краснознаменске, который является одним из трех муниципалитетов его избирательного округа, в предварительном голосовании участвуют 30 кандидатов.

Рожнов подчеркнул, что одной из ключевых задач депутатов «Единой России», в случае победы на предстоящих выборах будет контроль за исполнением наказов жителей, вошедших в народную программу партии,

«Работа по выполнению наказов избирателей идет согласно утвержденным графикам и на данный момент выполнено 89% наказов муниципального уровня. У нас есть установленный перечень, но несмотря на это, наша база наказов регулярно обновляется за счет новых задач, которые мы получаем на личных встречах с жителями», — сообщил Олег Рожнов.

Он также напомнил, что помимо контроля за реализацией народной программы «Единой России, к объему работы будущим депутатам добавится также мониторинг объектов, победивших в конкурсе „Формирование комфортной городской среды.

В текущем году в Московской области в 25 городских округах будут выбирать новые советы депутатов, в Подольске пройдут довыборы. 20 мая стартовала внутрипартийная процедура предварительного голосования по выбору кандидатов в депутаты.

Голосование проходит в электронной форме на официальном портале проекта pg.er.ru. Для того, чтобы проголосовать за кандидата необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя, используя учетную запись от Госуслуг. Сделать это можно до 24 мая. Само голосование завершится в 23:59 26 мая 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.