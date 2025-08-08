Морской бой: как Гангутское сражение укрепило славу молодого русского флота

Победа у мыса Гангут, одержанная 9 августа 1714 года, укрепила статус России как морской державы и изменила ход Северной войны, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов.

«9 августа исполняется 311 лет со дня победы русского флота у мыса Гангут — первой крупной морской победы России. В 1714 году флот под командованием Петра I одолел шведскую эскадру, укрепив позиции России на Балтике и подтвердив ее статус морской державы», — сказал Рожнов.

Он подчеркнул, что в этом бою плечом к плечу сражались представители разных народов. Многонациональный состав флота стал залогом сплоченности и показал силу русского оружия.

«Победа принесла России стратегическое преимущество — был открыт путь к шведским берегам. Это имело не только военное, но и серьезное политическое значение — в Европе заговорили о русском флоте как о реальной силе», — отметил зампред.

Он резюмировал, что Гангут закрепил переход стратегической инициативы на сторону России и стал важной вехой на пути к окончательной победе в Северной войне. Это сражение определило будущее российского флота и его роль на международной арене.

9 августа является Днем воинской славы России в честь победы русского флота под командованием Петра I у мыса Гангут в 1714 году. Молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. К тому же, этот военный успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии и создал условия для перенесения военных действий на территорию самой Швеции.

Президент Владимир Путин утвердил 9 августа в качестве Дня воинской славы, внеся соответствующие поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах России.