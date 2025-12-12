Рожнов: Конституция обеспечивает уверенность в завтрашнем дне

Заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Олег Рожнов в беседе с РИАМО сообщил, что конституция определяет важнейшие права и свободы каждого человека.

«День Конституции Российской Федерации — это дата принятия основного закона страны, который служит фундаментом всей нашей жизни. Именно в Конституции закреплены базовые права и свободы каждого человека, гарантии социальной поддержки, принципы справедливости и равенства. Для жителей страны она является документом, который обеспечивает уверенность в завтрашнем дне и защищает интересы людей вне зависимости от возраста, профессии или жизненной ситуации», — сказал Рожнов.

Он добавил, что конституция дает каждому гражданину право на труд, образование, свободу участвовать в жизни своего региона и всей страны.

«Все то, что люди ценят и чем пользуются ежедневно, основано на нормах Основного закона. Он объединяет граждан вокруг общих ценностей и помогает сохранять стабильность даже в непростые времена», — заключил Рожнов.