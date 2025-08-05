Роженицы стали чаще выбирать подарочные наборы «Я родился в Подмосковье!»

В Московской области родители при рождении ребенка могут на выбор получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Он включает в себя более 50 самых необходимых вещей для мамы и новорожденного, в том числе подгузники, средства гигиены, одежду и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Подарочный набор позволяет будущей маме сосредоточиться на подготовке к рождению малыша, посещении школ мам и пап. И мы видим, что его востребованность у молодых родителей растет. С начала этого года мы выдали более 2,4 тыс. подарочных наборов „Я родился в Подмосковье!“, а за аналогичный период прошлого года — 1,8 тыс. наборов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.