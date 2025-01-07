«Рождественский хоровод» провели в Волоколамске

В городском парке Волоколамска состоялся яркий и запоминающийся праздник — фольклорно-игровая программа «Рождественский хоровод», организованная коллективом МБУ «Спасская ЦКС „Созвездие“. Это событие стало настоящим волшебством для всех участников, подарив им радость, веселье и незабываемые впечатления, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Программа началась с увлекательного рассказа о традициях и обычаях празднования Рождества. Дети с интересом слушали истории о колядках, гаданиях и рождественских обычаях, которые передаются из поколения в поколение.

После познавательной части ребята окунулись в мир игр и забав. Они с азартом участвовали в традиционных рождественских играх, таких как «Снежки», «Ручеек» и «Катание на санях». В парке звучали весёлые мелодии, и каждый мог почувствовать себя частью большого праздничного хоровода.

Особое внимание было уделено мастер-классу «Баранки-бусы», который стал настоящим творческим мастер-классом. Под руководством опытных педагогов дети учились создавать красивые рождественские украшения своими руками. Маленькие мастера с энтузиазмом плели бусы, лепили баранки и украшали их яркими лентами.

В завершение праздника всех участников ждал приятный сюрприз — сладкие призы и подарки. Это сделало праздник ещё более радостным и запоминающимся. Родители и дети с благодарностью приняли подарки и выразили благодарность организаторам за чудесный день.

«Рождественский хоровод» стал настоящим событием для жителей и гостей Волоколамска. Он объединил всех участников в атмосфере праздника, тепла и доброты. Этот день оставил в сердцах каждого участника яркие воспоминания и желание вернуться в парк снова, чтобы погрузиться в мир волшебства и радости.

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