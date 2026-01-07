Рождественская ночь объединила прихожан Казанского храма в Павловском Посаде

В ночь с 6 на 7 января в Казанском храме города Павловский Посад состоялось торжественное Рождественское богослужение. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Божественная литургия, посвященная одному из главных христианских праздников — Рождеству Христову, собрала под сводами храма сотни верующих. Прихожане объединились в общей молитве, чтобы встретить светлый праздник, наполненный особым духовным смыслом.

Рождество Христово — один из самых почитаемых праздников в христианском календаре. По древней традиции он начинается с восходом вечерней зари в Сочельник, которая, согласно преданию, возвестила миру о рождении Спасителя. Символ Вифлеемской звезды и сегодня остается для верующих напоминанием о вечном свете веры и надежды.

Участники праздничной службы смогли причаститься и разделить друг с другом светлую атмосферу великого события.

С поздравлениями к жителям округа обратился глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, отметив, что Рождество напоминает о вечных ценностях и духовном единстве.

