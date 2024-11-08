Министерство секса — это своего рода пропаганда, направленная на повышение рождаемости. Вокруг нее возникает ажиотаж и появляется мода, например: «рожать детей — это в тренде», сообщила РИАМО практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

«Очень странно, что на государственном уровне пытаются регулировать эти процессы, но, тем не менее, я считаю, что все это окажет влияние на повышение рождаемости. Люди начнут об этом чаще думать, если тема будет активно муссироваться в обществе. Как бы это парадоксально ни звучало, но любая пропаганда создается не просто так. Вокруг нее возникает ажиотаж, а потом появляется мода на что-то, например, „рожать детей — это в тренде“», — сказала Миллер.

Она отметила, что такой государственный контроль — это давление, а оно играет огромнейшую роль, потому что речь идет об управлении массами, а оно завязано на психологии. Мощная акция идет по всем фронтам.

«Вспомним пандемию, когда людям было нечего делать. И что мы наблюдали? Как массово стали происходить разводы — люди начали осознавать, что они совершенно разные. Вместе с этим был зафиксирован и бум рождаемости. Почему? Потому что людям было нечем заняться, кроме как размножаться», — отметила сексолог.

Миллер указала, что в результате упомянутого тренда может начаться волна повышения рождаемости: неважно, что у вас в кармане или на столе, главное — рожать.

«Особенно это станет актуально, если появятся материальные стимулы. Но люди забывают о том, что, например, выплаты на одного или двух детей — это одна сумма, а вот сам процесс их содержания, кормления и образования — это уже гораздо более серьезные расходы. К сожалению, многие об этом не задумываются и потом сталкиваются с ситуацией, когда количество детей растет, а вот уровень жизни — нет», — подметила специалист.

Она уточнила, что в результате растет бедность, а среди малообеспеченного населения появляется риск того, что люди начнут прибегать к нелегальным способам заработка — это ведет к росту преступности.

«Хотелось бы обратить внимание на одно важное обстоятельство: этот ажиотаж, который создается вокруг, возможно, и принесет свои плоды, но в любом случае нужно руководствоваться здравым смыслом. Следует не просто рожать детей, а создавать семью с человеком, который будет готов нести ответственность. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда женщины решают стать матерями от мужчин, которые, мягко говоря, не являются адекватными партнерами», — рассказала Миллер.

Важно думать не только о деньгах (которые, кстати, очень быстро заканчиваются, особенно у тех, кто не умеет ими распоряжаться), но и о том, что гораздо важнее — это качество воспитания детей и взаимоотношений в семье, заключила сексолог.