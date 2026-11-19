Телеведущая и сваха Роза Сябитова считает, что увлечение GTA не должно становиться поводом для семейных запретов и конфликтов, сообщает Life.ru .

Сябитова сравнила ограничения на покупку приставок и игр с запретом женщинам тратить деньги на дорогие сумочки и косметологов. По ее мнению, такие расходы должны оставаться вопросом личного выбора и семейных договоренностей.

При этом телеведущая назвала чрезмерной игру по 10–15 часов ежедневно, если человек этим не зарабатывает. Пару часов за приставкой после общения с супругой и детьми она считает допустимым отдыхом. Если договориться о расходах и личном времени не получается, Сябитова предложила обратиться к специалисту.

Дочь телеведущей и ее муж вместе играют в видеоигры и сами регулируют время за компьютером. Сябитова подчеркнула, что обычное хобби нельзя путать с зависимостью: человеку, который теряет контроль над поведением, может потребоваться помощь.

«Но в хороших семьях, где люди любят друг друга и обсуждают проблемы, никакая игра — ни шестая, ни десятая — не повлияет на отношения. Если же мы говорим о видеоигромании как о заболевании, то это уже как алкоголизм», — заключила Сябитова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.