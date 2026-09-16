«Рот закрой и тон сбавь»: парень отправил любимой регламент ведения общего быта

Блогер Диана Лисецкая попала в неловкую ситуацию со своим парнем, о которой она рассказала подписчикам в Сети. Девушке предложили въехать в квартиру молодого человека, но для начала предложили ознакомиться с «договором сожительства» и штрафами.

Пара встречалась четыре месяца. Парень жил в квартире, которую ему купили родители, девушка — в однушке. Спустя время молодой человек признался ей в любви и предложил переехать к нему. Диана уже собирала чемоданы, когда получила возмутительное сообщение.

Парень просил возлюбленную ознакомиться со специальным регламентом проживания в его квартире. 35 тыс. рублей — аренда квартиры, которую девушка должна оплачивать, хотя она утверждает, что парень — собственник жилья. Но это не все.

Быт и готовка по договору полностью ложатся на плечи, за пропущенную уборку — штраф 1500 рублей на клининг. Диана подумала, что парень шутит, но он говорил вполне серьезно.

«Это взрослый осознанный подход к совместной жизни. Ты переезжаешь в хорошую видовую квартиру в центре. Износ ремонта, техники, мебели — все это стоит денег. Почему я должен это один тянуть?» — ответил ей несостоявшийся сожитель.

После этих слов Диана не смогла сдержать эмоций удивления, на что ее попросили «закрыть рот и сбавить тон». Молодой человек заявил, что жить «на халяву» она не будет, а на него якобы уже выстроилась очередь из других девушек, которые с радостью примут его предложение.

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