«Ростелеком» расширил состав акции «Тест-драйв»

«Ростелеком» в годовщину старта акции «Тест-драйв» расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов, сообщает пресс-служба компании.

Главное преимущество обновленного «Тест-драйва» — возможность протестировать услуги в реальных условиях с использованием роутеров нового поколения Wi-Fi 6, которые гарантируют высокую скорость передачи данных и связь без перебоев при подключении большого количества устройств, даже в часы пик.

В рамках пакетного предложения с мобильной связью можно подключить до пяти сим-карт, где звонки внутри одной группы, а также звонки на мобильные телефоны «Ростелекома» — бесплатные и безлимитные. Мобильная связь «Ростелекома» доступна как вместе с домашним интернетом, так и отдельно — с новым тарифом, включающим большой пакет минут, СМС и трафика.

В рамках акции также можно подключить и проверить работу интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра Wink. Теперь для тестирования доступно больше контента — опция «Wink Все в одном + START + AMEDIATEKA» объединяет более 250 ТВ-каналов, подписки на кино и сериалы онлайн-кинотеатров Wink, START и AMEDIATEKA, а также сервисы «Wink Музыка» и «Wink Книги».

До конца марта новые клиенты могут также провести тест-драйв облачного домашнего видеонаблюдения. При решении приобрести видеокамеру после окончания тестового срока сервис облачного хранения и управления видеозаписями предоставляется в подарок на два года.

«Тест-драйв» был запущен в марте 2025 года, и за это время по акции клиенты «Ростелекома» подключили более 400 тысяч услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

