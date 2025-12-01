Рост низких зарплат и повышение МРОТ сократили неравенство в России

Разрыв в доходах россиян сократился до рекордного минимума за 25 лет

Разница между зарплатами 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых низкооплачиваемых работников в России снизилась до 12,7 раза — это минимальный показатель с начала ведения статистики в 2000 году, когда разрыв достигал 30-кратного размера, сообщает газета «Известия» .

Согласно данным Росстата, в 2025 году наименее обеспеченные сотрудники получают около 25 тыс. рублей в месяц, тогда как наиболее оплачиваемые — свыше 315 тыс. рублей.

Эксперты связывают тенденцию с дефицитом кадров в низкооплачиваемых отраслях и последовательным повышением минимального размера оплаты труда, который в 2026 году достигнет 27 093 рублей.

При этом разрыв в России остается выше, чем в скандинавских странах (5-6 раз), но ниже показателей США (13 раз) и значительно меньше значений Чили и Коста-Рики (свыше 20 раз).

Особенностью российского рынка труда стало активное повышение зарплат у рабочих специальностей при относительном замедлении роста доходов высокооплачиваемых специалистов.

