Рост интереса к профматематике: почему 10-11 классы становятся специализированными

В последнее время в школах отмечается повышение интереса выпускников к профильным математике, физике и информатике, старшие классы становятся более специализированными, поэтому требования к качеству образования растут, сообщил РИАМО учитель математики в московской общеобразовательной школе, репетитор Никита Подоляко.

По его словам, если смотреть на последние годы, заметно, что образовательная траектория выпускников меняется: все больше ребят после 9 класса выбирают колледжи и программы среднего профобразования, а не продолжают обучение в 10–11 классах с прицелом на вуз. Поэтому в старшую школу чаще остаются те, у кого уже есть более понятная академическая мотивация и склонность к профильным предметам.

«Во многом именно этим, как мне кажется, можно объяснить рост интереса к профильной математике, физике и информатике. В 10–11 класс нередко идут те ученики, которые понимают, что хотят развиваться в направлениях, где эти дисциплины являются базовыми. То есть сама старшая школа становится более „профильной“ по составу учеников», — сказал Подоляко.

Сильные кадры

Для школы как для образовательной организации такая тенденция, скорее, плюс. Чем больше девятиклассников продолжают обучение дальше в школе, тем лучше для комплектования классов, учебной нагрузки и в целом для системы. Еще результаты ЕГЭ и количество выпускников, выбирающих экзамены, влияют на позиции школы и на ее репутацию.

«Но у этой тенденции есть и серьезный вызов: растет потребность в сильных педагогах. Профильные классы требуют учителей, которые действительно умеют готовить старшеклассников на высоком уровне», — подчеркнул педагог.

Как отметил собеседник, как правило, к такой работе привлекают либо опытных педагогов, либо тех, кто подтверждает высокий профессиональный уровень через диагностики, аттестации и регулярное повышение квалификации. При этом дефицит учителей математики сегодня ощущается достаточно остро, и это одна из ключевых проблем.

Поэтому главный вопрос для школ сейчас не только в том, что интерес к профильным трекам растет, но и в том, как удерживать качество обучения. Для этого нужны сильные кадры, системная работа с учителями, повышение квалификации и понятная поддержка профильных направлений внутри школы.

Про нелюбовь к математике

«Мне кажется, причина во многом связана не столько с самой математикой, сколько с тем, как ребенок с ней сталкивается в школе. Это один из предметов, который сопровождает ученика практически каждый день. Уже с 5 класса у детей очень много часов математики, часто она стоит в расписании ежедневно, а иногда и по два урока в день. Это означает постоянные домашние задания, регулярную проверку и высокую нагрузку», — объяснил Подоляко.

Он считает, что из-за этого математика у многих начинает ассоциироваться не с интересом и поиском решений, а прежде всего с напряжением, обязанностью и страхом ошибки.

«Достаточно нескольких неудач, плохой оценки или ощущения, что ты не справляешься, чтобы отношение к предмету стало резко негативным. А поскольку математика и русский язык — это базовые предметы с самой высокой частотой в расписании, эмоциональный эффект от них тоже сильнее, чем от дисциплин, которые бывают один-два раза в неделю», — сказал учитель.

Поэтому нелюбовь к математике, по его мнению, часто рождается из перегрузки, давления и негативного опыта, а не из самого содержания предмета. Когда у ребенка есть спокойная подача, понятные объяснения и возможность почувствовать успех, отношение к математике обычно становится совсем другим.

Международный день математики отмечается 14 марта. Он направлен на повышение осведомленности о роли математических наук в мире и привлечение внимания к их важной роли в решении проблем во многих областях, включая энергетику и ИИ, компьютерные науки и инженерию, изменение климата и устойчивое развитие.

