Росстандарт впервые за 25 лет обновит ГОСТ на нефть

Росстандарт введет новый ГОСТ на нефть впервые за 25 лет. Новый стандарт вступит в силу в январе 2027 года, заменив документ 2002 года, сообщает РИА Новости .

Изменения коснутся показателей, влияющих на безопасность при обращении, поставках и транспортировке нефти. Обновлено и само понятие нефти: вместо «природного жидкого токсичного продукта» теперь это «жидкая природная ископаемая смесь углеводородов».

Снижено допустимое содержание органических хлоридов с 10 до 6 микрограммов на грамм. Это должно повысить безопасность оборудования на НПЗ, потому что хлориды при высоких температурах могут вызывать коррозию и забивать трубопроводы. Введен запрет на использование хлорорганических соединений при производстве и транспортировке.

ГОСТ устанавливает единые требования к содержанию воды, хлористых солей и механических примесей. Документ включен в схему грузопотоков Минэнерго.

