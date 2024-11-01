Российскую молодежь приглашают на конкурс «Казачество на службе Отечества»

Фото - © Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ)

С 4 ноября начнется третий всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» для активной молодежи из Москвы и других регионов. Участники, которые займут призовые места, смогут получить грант от ректора и пройти обучение бесплатно по одному из трех профилей уникальной программы казачьего бакалавриата. Доступные направления подготовки включают журналистику, педагогическое образование, а также государственное и муниципальное управление, сообщает Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) .

Конкурс исследовательских проектов под названием «Казачество на службе Отечества» представляет собой инструмент поддержки активной молодежи, уверен ректор МГУТУ Арсений Миронов.

«Мы провели уже второй набор на казачий бакалавриат и видим, насколько востребовано это направление. На первый курс казачьего бакалавриата к нам поступили 95 человек, еще около дюжины студентов-казаков — на другие направления подготовки», — добавил он.

Выпускники школ и учреждений среднего профессионального образования могут представить свои проекты на конкурс. Для поступления в университет учащиеся должны пройти обязательные и дополнительные экзамены, требующиеся для зачисления на выбранное направление обучения.

Отбор абитуриентов будет осуществляться на основе конкурсных работ. Для участия ребята должны разработать текстовые и мультимедийные проекты, посвященные традициям и истории казачества.

Участники конкурса могут подготовить работы о местах, обладающих казачьей славой, вере в жизни казаков, образе казака в будущем, роли казаков как первопроходцев и первооткрывателей. Также участники могут написать сценарии для мультфильмов или художественных (документальных) фильмов, посвященных казачеству, либо предложить идею для настольной игры на эту тематику. Полный список доступных тем можно найти на официальном сайте конкурса. Кроме того, участникам разрешается самостоятельно сформулировать тему своей работы.

Готовый проект можно отправить на электронную почту: grant-kazak@mgutm.ru до 31 января 2025 года.

После того как жюри оценит работы, будут объявлены победители в каждой из категорий. Финалисты смогут представить свои проекты на очной защите перед конкурсным жюри. По завершении двух этапов, результаты с именами победителей в каждой категории будут размещены на официальной странице Конкурса на сайте МГУТУ.