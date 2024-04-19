Российское предприятие ОПК удвоило выпуск «Солнцепеков» в 2023 году

За прошлый год на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области нарастили выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в 2,5 раза, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Министру обороны России Сергею Шойгу доложили, что объем производства удалось нарастить благодаря расширению производственных мощностей и переходу на круглосуточную работу по двухсменному графику. Также на это повлияло увеличение численности сотрудников.

Для того, чтобы обеспечить завод квалифицированными специалистами, на базе предприятия открыт Центр обучения и повышения квалификации персонала. Здесь занимаются подготовкой и переподготовкой сотрудников по востребованным рабочим профессиям.

С 2023 года коллектив завода вырос более чем на 1,2 тыс. человек. По основным программам профессионального обучения с прошлого года центр обучил 533 специалиста в интересах предприятия.