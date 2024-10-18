Российское правительство запретило три вида упаковки

Запрет на три вида упаковки в России вступит в 2025 году

Российское правительство опубликовало перечень ПЭТ-упаковок, производство и использование которой не допускается из-за ущерба экологии, сообщает «Российская газета» .

В номенклатуру кабмина включены бутылки для пищевой промышленности всех цветов, за исключением бесцветного, голубого, зелёного, коричневого и белого.

Также в утвержденном правительством документе вошли упаковка с нанесённой этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки, и многослойные бутылки.

Новые правила вступают в силу с сентября 2025 года, указано в публикации.