Российское общество «Знание» запустило конкурс для активных родителей

Российское общество «Знание» начало прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Президент России Владимир Путин выделил на его проведение 1 млрд рублей из резервного фонда. Победители получат гранты на реализацию своих проектов.

На конкурс принимаются инициативы сразу по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание и научное познание. Проекты будут оцениваться в три этапа: сначала в региональных родительских комитетах, затем федеральными экспертами, а окончательное решение примет Всероссийский родительский комитет (ВРК). Для победителей предусмотрено три категории призового фонда: 500 тыс., 1 млн рублей и 2 млн рублей. Итоги будут подведены до 20 ноября на втором заседании ВРК.

Родители могут подавать заявки до 25 октября. Подробная информация о сроках проведения конкурса и критериях отбора размещена на сайте проекта Знание.Родители.

А для помощи в подаче заявок с 5:00 утра до 19:00 вечера по московскому времени работает горячая линия: 8 (800) 333-10-68.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.