10 апреля в Национальном центре «Россия» прошла панельная сессия «Единство образовательного пространства Евразии» в рамках Международного форума «Евразия — территория традиционных ценностей». В мероприятии, приуроченном к годовщине создания АНО «Евразия», приняли участие более 600 экспертов из России и стран СНГ, в том числе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В своем выступлении он отметил, что каждый ребенок, независимо от региона, должен получать равный доступ к качественному образованию. Также Кравцов рассказал, что Россия вернула в систему образования лучшие традиции советской школы — фундаментальность, системность и развитие творческого потенциала.

«Мы на сегодня вернули все лучшее, что было в советской системе образования, <…> это была действительно система. В 90-е годы нам навязывали другую систему», — сказал он.

Заслуженный работник образования Московской области, победитель конкурса «Учитель года России — 2022» Дмитрий Лутовинов отметил, что сегодня в образовании важно сочетать проверенные традиции с современными подходами.

«После распада СССР прошедшую эпоху, включая систему образования, стали оценивать крайне негативно — многое очернялось под влиянием западных веяний. К счастью, сегодня эти перекосы исправляются: лучшее из советской системы возвращается, но с учетом современных реалий. Важно сохранять традиции, не забывая, что мир изменился», — заявил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.