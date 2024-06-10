Российское «Наше радио» в ближайшее время может сменить владельца

сегодня в 11:31

Владелец «Мультимедиа Холдинг» Виталий Богданов задумался о продаже компании, под управлением которой находятся «Наше радио», Jazz FM и Rock FM, сообщает «Коммерсант» .

Участники рынка считают, что новым владельцем холдинга, стоимость которого оценивают 45-48 млн долларов, может стать «Газпром-Медиа Холдинг» или «Европейская медиагруппа». Обе компании проявляют интерес к бизнесу Богданова.

По неофициальной информации, владелец «Мультимедиа Холдинга» задумался о продаже активов из-за возможных проблем и опасений санкций.

Кроме «Нашего радио» и еще двух радиостанций, в холдинг входят рекламное агентство «Джем», информационное агентство «Национальная служба новостей» (НСН), а также завод по производству виниловых пластинок полного цикла.

Среди внеэфирных проектов ЗАО — «Нашествие», премии «Чартова дюжина» и «Все цвета джаза».