Российско-корейское исследование может вернуть морских львов

Международная команда ученых из России и Южной Кореи завершила первое комплексное генетическое исследование морских львов Токто — вида, полностью исчезнувшего к 1970-м годам.

Как сообщил «Известиям» научный руководитель лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге Артем Недолужко, эти животные стали жертвами хищнического промысла в период японской оккупации Кореи.

Исследование выявило, что морские львы Токто представляли древнейшую эволюционную ветвь среди всех видов морских львов. Ученые также обнаружили следы древней гибридизации с северными морскими котиками и сивучами, что помогало виду адаптироваться к изменяющимся условиям среды.

«В 1950-х годах оставалось лишь 50-60 особей, а последнего представителя вида видели в 1974 году», — отметил Недолужко.

Полученные генетические данные, по словам ученых, могут стать основой для возможного восстановления этого вида методами современной биотехнологии.