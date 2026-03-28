Российским мужчинам не рекомендуют использовать слово «кушать» в обиходе

Использование в обычной жизни слова «кушать» является признаком подобострастия, сюсюканья и жеманства. Его лучше не применять, в частности, российским мужчинам, рассказала ТАСС профессор Школы филологических наук ФГН НИУ ВШЭ Мира Бергельсон.

Она рассказала, что «есть» и «кушать» имеют одинаковый смысл. Но у второго варианта имеются стилистические ограничения.

Так, его нельзя использовать с первым лицом, например, говорить «я кушаю», «мы кушаем». Также его запрещено применять мужчинам, поскольку слово имеет значение подобострастности и жеманства, добавила Бергельсон.

Слово можно использовать только по отношению к высокопоставленным особам. Например, «Его величество кушает». Также применять слово можно по отношению к гостям. Допускается говорить: «Кушайте, пожалуйста». При этом писатель Виталий Бианки называл это слово «сюсюкающим», его коллега Константин Чуковский — «лакейским».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.