Российский турист спас тонущего китайца в Таиланде. По словам соотечественника, это уже третий тонущий человек, которому он помог на Пхукете, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел вечером 2 октября. Семья Дениса М. приехала на пляж Карон, чтобы насладиться закатом. Мужчина рассказал, что услышал крики о помощи на английском языке. Они раздавались примерно в 15 метрах от берега. Один из мужчин, оказавшийся россиянином, кинулся к тонувшему иностранцу и потащил его в сторону берега — после они с Денисом вытащили его на песок.

По его словам, пострадавшим оказался турист из Китая, приехавший на отдых с женой. Вечером их унесло в море обратным течением. Семья не могла выбраться около 30 минут. Затем китаец начал тонуть. Когда его вытащили на берег, мужчина выглядел посиневшим. Денис думал, что китаец умер, но затем его вырвало водой. Пострадавший лежал на боку около получаса, пока не приехали скорая и спасатели.

Денис добавил, что не успел узнать имя спасшего китайца соотечественника, так как мужчина быстро ушел с пляжа.

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