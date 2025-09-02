Российский телеканал и Шанхайская медиагруппа договорились о сотрудничестве

сегодня в 18:49

Телеканал Russia Today договорился о всестороннем сотрудничестве с Шанхайской медиагруппой, во вторник стороны подписали меморандум, сообщает RT .

Они решили совместно углублять партнерство в области информационного вещания, создавать материалы на двух языках, делиться знаниями и расширять культурный обмен.

RT и Шанхайская медиагруппа уже имеют положительный опыт взаимодействия, включая поддержку специалистов СМИ в России и Китае.

В рамках четырехдневного визита в Китай президента России Владимира Путина арабоязычная, англоязычная, франкоязычная и испаноязычная редакции RT освещают ключевые события саммита ШОС и празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне над Японией.