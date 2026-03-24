«Российский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники
Фото - © БЮРО 1440
Первые 16 спутников целевой группировки связи «Бюро 1440», которые в Сети называют «российским Starlink», уже на орбите. Их запустили 23 марта в 20:24, сообщает пресс-служба аэрокосмической компании.
После выхода на опорную орбиту объекты смогли отделиться от ракеты-носителя. Ими начали управлять сотрудники ЦУП «Бюро 1440». Специалисты проверят бортовые системы. Затем спутники отправят на целевую орбиту.
Отправка первых аппаратов целевой группировки — начало формирования средства связи, а не просто эксперимент. На достижение задачи команде компании понадобилась тысяча дней.
Впереди компанию ждут десятки запусков и отправка сотен спутников для российской низкоорбитальной группировки. Сервис будет обеспечивать глобальное покрытие.
На опубликованной записи спутник отделился от носителя. Затем он отлетел на некоторое расстояние.
