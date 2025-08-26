Российский рынок косметики захватила «антивозрастная» революция

За последние 12 месяцев, с августа 2024 по июль 2025 года, продажи антивозрастной косметики в натуральном выражении подскочили на рекордные 13,8%, что сделало ее абсолютным лидером роста в сегменте средств по уходу за лицом, который в целом показал околонулевую динамику.

В денежном выражении рост составил 5,4%, а доля категории в общих продажах достигла 10,2%. Аптечные сети, по данным DSM Group, также фиксируют увеличение оборота на 8,8% за первое полугодие, при этом средний чек вырос на 15%, достигнув 951 рубля за упаковку. Ритейлеры подтверждают тренд: в сети «Золотое яблоко» продажи антивозрастных кремов взлетели на 20%, сывороток — на 21%, а лосьонов — на целых 68%.

Главной причиной бума эксперты называют демографическое старение населения. По данным Росстата, за десять лет число женщин в возрасте от 40 до 99 лет увеличилось на 7,3%, или почти на 3 миллиона человек, сформировав огромную новую аудиторию потенциальных покупателей.

Неожиданным драйвером рынка стали мужчины: хотя на них до сих пор приходится лишь 6% продаж, их доля в структуре спроса за год удвоилась, отчасти за счет потребителей старше 55 лет. Маркетплейс Ozon отмечает, что продажи мужской косметики в целом выросли в два раза, причем мужчины часто воспринимают уход не как борьбу с возрастом, а как защиту от воздействия бритвы или непогоды.

Параллельно меняется и состав продуктов: в тренде высокотехнологичные компоненты, такие как спикулы (микроиглы из скелетов губок), ретинол, ниацинамид и пептиды, которые стимулируют выработку коллагена и эффективно увлажняют кожу.

Как отмечают эксперты, рынок насыщен, и новые ниши возникают в основном за счет инновационных формул с уникальными ингредиентами.