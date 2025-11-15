Российский путешественник в одиночку проведет четыре месяца на острове Смоленск

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов приступил к реализации уникального проекта — созданию первой в мире одиночной исследовательской станции в Антарктиде, сообщает kp.ru .

Экспедиция на двухмачтовой шхуне вышла из аргентинского порта Ушуайя и через четыре дня достигла острова Смоленск (Ливингстон), где команда за три дня возвела сезонную станцию.

После завершения строительства Конюхов останется в полном одиночестве на антарктическом острове до середины марта 2026 года. В рамках научной программы, разработанной совместно с Институтом океанологии РАН и Арктическим антарктическим научно-исследовательским институтом, путешественник будет проводить регулярные замеры содержания микропластика в прибрежных водах.

Символическим жестом стало размещение на станции флага Смоленска — дань уважения русским первооткрывателям южного континента.

