Российский онлайн-кинотеатр Okko заблокировали в Белоруссии

Ведомство приняло решение ограничить доступ к платформе. Как отметили в пресс-службе Мининформа Белоруссии, это связано с нарушением норм ст. 38 Закона о СМИ.

Уточняется, что речь идет о размещении на данном ресурсе запрещенной информации, которая направлена на пропаганду жестокости и насилия. Какой именно контент на российской платформе стал причиной для блокировки, не уточняется.

Okko — российский стриминговый сервис, созданный в 2009 году. Платформа по итогам 2023 года заняла четвертое место среди отечественных онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.